Санкции США в отношении России могут затронуть интересы 8 проектов с участием компаний стран ЕС

Восемь проектов, связанных с участием европейских компаний, могут пострадать от санкций США, если Конгресс примет законопроект, наказывающий фирмы, работающие с Россией в энергетическом секторе, пишет во вторник интернет-издание Euractiv.

"Это было бы жестоко", - заявил изданию официальный представитель ЕС.

Новый закон будет санкционировать любую компанию, которая работает не только в сфере разработки, но также и по модернизации и поддержке связанных с Россией проектов на всей планете, уточняет Euractiv.

Это будет подводить любую европейскую компанию, связанную с российскими трубопроводами, под действие американского закона.

По данным издания, службы Еврокомиссии подготовили список из восьми проектов, на которые повлияет доработанный законопроект США.

Euractiv приводит этот список проектов с участием европейских и российских компаний. Он включает Baltic LNG (Schell и "Газпром" ), "Голубой поток" (Eni и "Газпром"), нефтепровод "Каспийский трубопроводный консорциум" (Shell, Eni и "Роснефть"), "Северный поток 1" (европейские компании и "Газпром"), "Северный поток 2" (европейские компании и "Газпром"), расширение "Сахалин-2" (Shell и "Газпром"); месторождение Шах-Дениз и Южно-Кавказский трубопровод (ВР и "ЛУКОЙЛ"), месторождение Zhor Field (BP, Eni и "Роснефть").

После голосования в Конгрессе США Еврокомиссия обсудит в среду возникшую ситуацию и свою возможную реакцию.