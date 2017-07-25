Политика

07:57 25.07.2017

Германия и Франция потребовали незамедлительного прекращения огня на Донбассе – заявление

Берлин и Париж требуют от всех сторон конфликта на востоке Украине обеспечить незамедлительное прекращение огня на Донбассе, говорится в совместном германо-французском заявлении, распространенном по итогам телефонных переговоров "нормандской четверки".

"Нарушения режима прекращения огня должны быть остановлены немедленно. Главы государства и правительства (президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель - ИФ) требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трехсторонней контактной группой в Минске", - говорится в документе.

Германский и французский лидеры призвали также к реализации минских договоренностей в полном объеме, включая политическую, экономическую и гуманитарную составляющие, вопросы безопасности, а также потребовали осуществить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца текущего года, отмечается в заявлении.

Э.Макрон и А.Меркель также подчеркнули важность скорейшего восстановления экономических связей между сторонами конфликта.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров настаивал на введении на Донбасс миротворческой миссии ООН.

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