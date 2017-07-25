Политика

05:08 25.07.2017

Трамп изучит законопроект конгресса с новыми санкциями против России - Белый дом

Президент США Дональд Трамп намерен детально изучить проект закона, подготовленный конгрессом, в котором наряду с односторонними санкциями против Ирана и КНДР предусмотрены более строгие ограничительные меры в отношении России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Он (президент - ИФ) планирует изучить законопроект, чтобы разобраться, что он из себя представляет", - заявила она журналистам в ответ на вопрос, поддерживает ли президент этот проект закона.

По ее словам, Д.Трамп хочет разобраться, будет ли введение новых санкций против России "хорошей сделкой" для американского народа.

В то же время она подтвердила, что президент не намерен отменять уже введенные санкции.

Ранее С.Сандерс сообщала, что американская администрация поддерживает исправленный законопроект, и предположила, что Д.Трамп его подпишет.

"Администрация поддерживает жесткий подход к России, в частности, по внедрению этих санкций", - заявила С.Сандерс в интервью телеканалу АВС.

Как сообщалось, палата представителей американского конгресса согласовала с сенаторами проект законопроекта с внесенными в него поправками, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Ранее документ был принят сенатом. После одобрения палатой он должен быть передан на подпись президенту.

Голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник.

Вместе с тем, председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер заявил, что законопроект еще нуждается в доработке.

"Нам еще предстоит незначительная работа над ним", - сказал он журналистам.

По словам сенатора, "он (законопроект - ИФ) подготовлен еще не полностью, но, как представляется, мы движемся в правильном направлении".

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