Политика

01:03 25.07.2017

Количество жертв ДТП во Львовской области возросло до трех

Количество жертв в ДТП на трассе Киев-Чоп возле Львов возросло до 3 человек, сообщила агентству начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"Как установили сотрудники полиции, пассажир легкового автомобиля и его водитель скончались на месте аварии, а позднее медики сообщили о смерти еще одного пассажира этого автомобиля" - сказала она. Число травмированных устанавливают. Ранее сообщалось о двух погибших и 5 травмированных.

Предварительно, полиция установила, что водитель микроавтобуса "Мерседес спринтер" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ, который двигался впереди него. От удара ВАЗ врезался в грузовик, ехавший впереди. В результате легковой автомобиль оказался зажатым между микроавтобусом и грузовиком.

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