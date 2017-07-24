Политика

23:09 24.07.2017

На трассе Киев-Чоп возле Львова в ДТП погибли 2 человека и 5 травмированы

Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате ДТП возле Львова на трассе Киев-Чоп, сообщили агентству в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По предварительным данным, в 19.15 поступило сообщение, что возле села Чишки Пустомытовского района произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека и 5 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

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Интерфакс-Украина
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