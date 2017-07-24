Украина для Великобритании является приоритетом в сфере внешней политики – посол Гоф

Прибытие эсминца Военно-морских сил Великобритании "Duncan" в Одессу демонстрирует поддержку Украины со стороны Лондона, отметила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Министерства обороны Украины, эсминец "Duncan" вместе с фрегатом ВМС Турции "Yildirim" прибыл в порт Одессы с визитом постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2).

Посол Великобритании Дж.Гоф выразила надежду, что такие визиты будут происходить и в будущем."На мой взгляд, это признак сотрудничества между нашими странами. Это показывает поддержку со стороны Великобритании", - сказала она.

"Украина для нас в сфере внешней политики является приоритетом. Потому что ваша безопасность - это безопасность Европы, и это наша безопасность", - сказала Дж.Гоф во время пресс-конференции на борту эсминца "Duncan".

По информации Минобороны, с 24 до 27 июля в порту Одессы продолжается визит в Украину постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) в составе эсминца "Duncan" и фрегата ВМС Турецкой Республики "Yildirim". Поход возглавляет коммодор Джеймс Морли.

В ходе визита американские и турецкие военные моряки проведут совместные тренировки с личным составом ВМС ВС Украины. В завершение военные моряки проведут в Черном море тренировки типа "Passex".