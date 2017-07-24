Политика

15:59 24.07.2017

Порошенко подписал закон об отмене штрафов за несвоевременную подачу накладных жертвами кибератаки - Южанина

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщает о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона об освобождении пострадавших от кибератаки 27 июня от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных и предоставлении им права зарегистрировать их до 31 июля.

"Президент подписал закон Украины от 13.07.2017 №2143-VIII "О внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (о неприменении штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных вследствие несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей налогоплательщиков). В ближайшем номере "Голоса Украины" закон будет опубликован. Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - написала Н.Южанина на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №6684 на заседании 14 июля 257 голосами.

Документ, авторами которого выступили члены комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, предусматривает освобождение налогоплательщиков от штрафов за несвоевременную регистрацию в соответствующих единых реестрах налоговых и акцизных накладных (НН) и расчетов корректировки (НН/РК), составленных в период с 1 по 30 июня.

Помимо того временно, до 31 декабря 2017 года, в случае потери и/или повреждения информации (в том числе, информации, содержащейся в базах данных учета налогоплательщика) из-за вируса и при наличии документов, подтверждающих указанные события, налогоплательщик в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу закона обязан письменно уведомить контролирующий орган по месту учета. В этот же срок он обязан восстановить эту информацию.

В случае невозможности проведения проверки налогоплательщика в таких случаях сроки проведения таких проверок переносятся контролирующим органом до даты восстановления такой информации, но не позднее 31 декабря 2017 года.

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