Политика

15:51 24.07.2017

Во второй половине августа состоится встреча внешнеполитических советников "нормандского формата"

Встреча внешнеполитических советников лидеров государств "нормандского формата" должна состояться во второй половине августа текущего года, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по результатам его телефонных переговоров с лидерами Франции, Германии и РФ в понедельник.

"Во время двухчасового разговора было договорено согласовать окончательные шаги относительно безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата", - говорится в сообщении.

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