Во второй половине августа состоится встреча внешнеполитических советников "нормандского формата"

Встреча внешнеполитических советников лидеров государств "нормандского формата" должна состояться во второй половине августа текущего года, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по результатам его телефонных переговоров с лидерами Франции, Германии и РФ в понедельник.

"Во время двухчасового разговора было договорено согласовать окончательные шаги относительно безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата", - говорится в сообщении.