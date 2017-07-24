Главы государств "нормандской четверки" подтвердили совместную работу по урегулированию конфликта на востоке Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал первые для него телефонные переговоры в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе "прямым диалогом для конкретных действий".

"Прямой диалог для конкретных действий. Подтверждение совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", - написал президент Франции в микроблоге в "Твиттер" после телефонного разговора глав государств "нормандской четверки".