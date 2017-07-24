Политика

15:46 24.07.2017

Макрон и Меркель считают недопустимым заявление о создании так называемой "Малороссии"

Президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе в нормандском формате указали на недопустимость заявлений о создании так называемой Малороссии, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам разговора.

"Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость каких-либо заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии", - говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства.

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Интерфакс-Украина
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