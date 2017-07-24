Политика

15:35 24.07.2017

Порошенко призвал РФ немедленно прекратить агрессию и поставки оружия на Донбасс

В ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, Украина, РФ) президент Украины Петр Порошенко призвал российскую сторону немедленно прекратить агрессию и поставки вооружения на оккупированные территории.

"Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призывал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и снабжения оружия на оккупированные территории", - сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

В пресс-службе добавили, что во время телефонного разговора лидеры заслушали доклад главы СММ ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

"П.Порошенко отметил важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. Глава государства также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона. Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко", - говорится в сообщении.

Согласно информации, стороны договорились согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над "дорожной картой" имплементации Минских соглашений.

Телефонные переговоры президента Украины П.Порошенко, канцлера Германии ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина длились около двух часов.

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