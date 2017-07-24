Политика

15:24 24.07.2017

Телефонные переговоры "нормандской четверки" завершены, продолжались около двух часов

Телефонные переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии завершились, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Переговоры "нормандской четверки" завершились, они длились около двух часов", - рассказал собеседник агентства.

По информации источника, в разговоре также приняли участие глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, его первый заместитель Александр Хуг.

В ближайшее время ожидаются официальные комментарии пресс-служб лидеров государств "нормандского формата".

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Интерфакс-Украина
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