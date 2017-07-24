Спецпредставитель Госдепа США Волкер встретился в Киеве с нардепами

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в понедельник провел встречи с рядом депутатов Верховной Рады Украины после прибытия из Донбасса в Киев.

"Курт Волкер поделился впечатлением от визита (на Донбасс – ИФ): страшный конфликт в горячей фазе, а не замороженный, как это воспринимают на Западе, разрушенная инфраструктура, школы… Поблагодарили за его визит на Донбасс и проактивную позицию", - написала глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в ходе встречи она затронула ряд вопросов, в частности, усиления санкций против РФ и консолидации США и ЕС "ради реальных сдвигов у выполнения безопасностной компоненты". "Нам нужно увидеть результат совместных усилий как прекращение обстрелов, что чрезвычайно важно, особенно после обострения ситуации и человеческих потерь", - подчеркнула парламентарий.

Также обсуждалась важность подготовки визита президента США в Украину после визитов высокопоставленных должностных лиц правительства США. "Летом, как было анонсировано ранее, ожидаем важных гостей", - сообщила А.Гопко.

В свою очередь, присутствовавший на встрече глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности парламентского комитета по ТЭК Алексей Рябчин сообщил, что в ходе встречи "мы услышали очень сильные сигналы поддержки Украины и готовность адвокатствовать более жесткие санкции за невыполнение взятых Кремлем на себя обязательств".

"Мне показалось, что спецпредставитель Госдепа США по Украине достаточно быстро вошел в курс дел, и уже пытается углубляться в детали", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам А.Рябчина, во встрече также принимали участие заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид и посол США в Украине Мари Йованович.

А.Гопко напомнила, что после Киева К.Волкер будет находиться в Вене, Париже и Лондоне, "где с западными партнерами обсудят дальнейшие шаги по мирному урегулированию ситуации".