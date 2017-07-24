"Справедливость" Наливайченко и "Рух новых сил" Саакашвили создают штабы совместных действий

Партии "Справедливость" Валентина Наливайченко и "Рух новых сил Михаила Саакашвили" договорились о создании штабов совместных действий.

"Мы объявляем создание штабов совместных действий. Время объединяться, движение "Справедливость", движение "Новых сил" объявляют борьбу против бюрократии чиновников и олигархата", - написал В.Наливайченко на своей странице в Facebook.

В свою очередь М.Саакашвили в своей публикации в социальной сети написал об участии "Справедливости" в формировании штабов совместных действий на осень.

"Участие в штабах не означает слияния организаций. Кому-то, может, не нравится Саакашвили, кому-то - другие лидеры, это пока не означает, что мы будем идти на выборы единым списком. Но если мы позволим олигархам и барыгам нас развести по причине личных, мелких амбиций, то мы станем невольными соучастниками их игр против украинского народа", - отметил он.

По словам политика, к такой инициативе могут присоединиться еще несколько политических групп и лидеров.

В свою очередь внефракционный народный депутат (ранее – член фракции "Блок Петра Порошенко") Виктор Чумак на своей странице в Facebook написал, что гражданское движение "Хвиля", которое он представляет, приветствует создание штабов совместного действия партиями "Справедливость" и "Рух новых сил".

"Мы готовы координировать наши действия особенно в части проведения совместных мероприятий по давлению на власть в части проведения политической реформы: принятия нового избирательного законодательства, обновления состава ЦИК, принятия закона о ВСК (временных следственных комиссиях – ИФ), принятия закона о референдуме, ограничения депутатских иммунитетов", - заявил он.