Полторак отметил конструктивную работу Волкера в Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак доволен оценкой событий на Донбассе со стороны специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

"Отмечаю конструктивную работу спецпредставителя США Курта Волкера во время визита. Мировое сообщество справедливо оценивает события в Украине", - написал С.Полторак в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Кроме того, глава Минобороны, говоря о ситуации на Донбассе, отметил, что вооруженный конфликт там не является замороженным. "Ежедневно на востоке страны погибают и страдают люди. Непосредственное управление действиями боевиков обеспечивается кадровыми военными РФ. Пример сказанному - недавнее задержание Агеева - кадрового военного ВС страны-агрессора", - написал министр на странице в Фейсбуке.

С.Полторак также обеспокоен проведением российских учений "Запад-2017". "Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами. При таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность", - написал он.

Как сообщалось, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он координирует усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля, в ходе которого он провел в Киеве ряд встреч с руководством страны.

23 июля К.Волкер посетил Донецкую область, в том числе г.Краматорск и линию разграничения. 24 июля он посетит Киев, а затем - Западную Европу.