Политика

11:36 22.07.2017

Курт Волкер 24 июля встретится в Киеве с представителями украинской власти

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в рамках визита в Украину в понедельник, 24 июля, проведет встречу с украинскими высокопоставленными чиновниками.

"24 июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Согласно информации сайта, К.Волкер перед визитом в Киев отправится на восток Украины для встречи с пострадавшими от российской агрессии и обсуждения безопасности всех украинцев.

После Украины спецпредставитель США отправится в Париж, Брюссель, Вену и Лондон, где среди прочего будет подниматься вопрос разрешения конфликта в Украине.

Как сообщалось, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МИД Украины требует от РФ прекратить вооруженные провокации на Донбассе и ждет реакции от международных партнеров

Марчук констатирует отсутствие прогресса в работе подгруппы по безопасности ТКГ

Лукашенко заверил, что с территории Беларуси никогда не будет агрессии в отношении Украины

Парламент Молдовы выступил за вывод российских военных из Приднестровья

Парубий направил запрос в Венецианскую комиссию для оценки законопроекта создании антикоррупционного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Новая Конституция должна создать правила игры в треугольнике "общество-власть-бизнес" - Николаенко

Группа депутатов предлагает отменить необходимость дачи ВР согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест коллег

Лукашенко предложил Порошенко организовать совместные гуманитарные конвои на Донбасс

Соцпартия не намерена объединяться перед выборами ни с одной из политсил нынешней Рады – Кива

Минюст зарегистрировал партию "Рух новых сил Михаила Саакашвили"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА