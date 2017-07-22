Курт Волкер 24 июля встретится в Киеве с представителями украинской власти

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в рамках визита в Украину в понедельник, 24 июля, проведет встречу с украинскими высокопоставленными чиновниками.

"24 июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Согласно информации сайта, К.Волкер перед визитом в Киев отправится на восток Украины для встречи с пострадавшими от российской агрессии и обсуждения безопасности всех украинцев.

После Украины спецпредставитель США отправится в Париж, Брюссель, Вену и Лондон, где среди прочего будет подниматься вопрос разрешения конфликта в Украине.

Как сообщалось, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.