Марчук констатирует отсутствие прогресса в работе подгруппы по безопасности ТКГ

Российская сторона тормозит работу подгруппы по вопросам безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), заявляет представитель Украины в этой подгруппе Евгений Марчук.

"Фактически мы топчемся на месте, российская сторона практически тормозит любую эволюцию даже по тем вопросам, где раньше у нас был взаимный интерес", - сказал Е.Марчук в эфире 5 канала в пятницу.

По его словам, это касается в том числе разминирования объектов жизнеобеспечения, которые находятся "на линии фронта или контактной линии, когда водохранилище на одной стороне, а потребители - и на одной, и на другой стороне".

Представитель Украины в подгруппе отметил, что не только последнее заседание подгруппы, которое было 61-м, но "как минимум пять предыдущих" оптимизма не добавляют. "Россия волокитит уже пять или шесть раундов", - подчеркнул Е.Марчук.

ссийская сторона тормозит работу подгруппы по вопросам безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), заявляет представитель Украины в этой подгруппе Евгений Марчук.

"Фактически мы топчемся на месте, российская сторона практически тормозит любую эволюцию даже по тем вопросам, где раньше у нас был взаимный интерес", - сказал Е.Марчук в эфире 5 канала в пятницу.

По его словам, это касается в том числе разминирования объектов жизнеобеспечения, которые находятся "на линии фронта или контактной линии, когда водохранилище на одной стороне, а потребители - и на одной, и на другой стороне".

Представитель Украины в подгруппе отметил, что не только последнее заседание подгруппы, которое было 61-м, но "как минимум пять предыдущих" оптимизма не добавляют. "Россия волокитит уже пять или шесть раундов", - подчеркнул Е.Марчук.