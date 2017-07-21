Политика

15:12 21.07.2017

Лукашенко предложил Порошенко организовать совместные гуманитарные конвои на Донбасс

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает поставлять гуманитарную помочь жителям Донецкой и Луганской областей через территорию Украины и без посредников.

"Мы много говорили о сотрудничестве в интересах Донецкой и Луганской областей. … Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути – через территорию Украины. И просил бы Петра Алексеевича (Порошенко – ИФ), если у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе", - сказал А.Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в пятницу в Киеве.

По словам А.Лукашенко, такой шаг нашел поддержку у украинской стороны.

"Мы в состоянии своим людям, я не считаю их чужими, помогать тем, кто попал в беду", - добавил белорусский президент.

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