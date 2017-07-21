Лукашенко заверил, что с территории Беларуси никогда не будет агрессии в отношении Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория его страны никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины, заявил президент Украины Петра Порошенко.

"Сегодня я в очередной раз получил заверение от Вас, господин президент, что территория дружественной Украине Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", - заявил П.Порошенко на совместном брифинге с президентом Беларуси Александром Лукашенко в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что соответствующие задания по завершению процесса нормативно-правового оформления совместной границы получила совместная украино-белорусская демаркационная комиссия.