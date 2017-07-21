Парламент Молдовы выступил за вывод российских военных из Приднестровья

Парламент Молдовы принял в пятницу заявление о выводе российских войск с территории республики.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдовы, за принятие документа проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей коалиции, Либеральной и Либерально-Демократической партии.

В документе отмечается, что дальнейшее пребывание российских войск в восточных районах Молдовы "является нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также норм международного права".

"Дальнейшее сохранение в Молдовы существенного количества вооружения, боеприпасов и военного оборудования является постоянной угрозой безопасности и стабильности региональной и европейской безопасности", - отмечается в документе.

Парламент Молдовы приглашает международные организации и посредников в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию "инициировать политические дискуссии относительно превращения миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию под международным мандатом".

Молдавский законодательный орган также призывает Российскую Федерацию возобновить и завершить вывод своих войск, вооружения и военного оборудования с территории Молдовы в соответствии с принципами международного права и взятыми на себя обязательствами".

"Парламент Молдавии требует от правительства и президента страны добиваться всеми доступными средствами принятия Резолюции Организации Объединенных Наций о выводе иностранных войск, находящихся незаконно на территории Республики Молдова. Парламент призывает все стороны рассматривать данное Заявление как проявление мирного и дружественного характера существования и развития нашего государства и гарантии сохранения мира и стабильности как на территории Республики Молдова, так и во всем регионе", - говорится в Заявлении.

Фракция социалистов в количестве 23 депутатов в знак протеста покинула зал заседаний. За принятие документа проголосовал 61 из оставшихся в зале заседаний 66 депутатов.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал "очередной провокацией" и "категорически осуждает" заявление парламента Молдавии о выводе российских войск из республики.

"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно: в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", - написал И.Додон на своей странице в Facebook, комментируя документ, принятый парламентским большинством.

"Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ. Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне. Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации", - подчеркнул президент. "Вновь хочу обозначить мою чёткую позицию: я выступаю за всеобъемлющий диалог с представителями Приднестровья и решение, прежде всего, проблем простых людей по обе стороны Днестра", - заявил И.Додон.