Минюст зарегистрировал партию "Рух новых сил Михаила Саакашвили"

Министерство юстиции Украины провело регистрацию изменения названия политической силы "Рух новых сил" на "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Как сообщает в пятницу пресс-служба Минюста, министерство получило полный пакет документов от уполномоченного лица партии "Рух новых сил" и, согласно действующему законодательству зарегистрировало изменение названия.

В Минюсте отмечают, что в мае 2017 года из-за ряда объективных обстоятельств "Руху новых сил" было отказано в регистрации изменения названия. "Представленный уполномоченными лицами пакет документов не соответствовал требованиям законодательства. В частности, не было предоставлено письменное согласие Михеила Саакашвили на использование его фамилии в названии партии", - сказано в сообщении ведомства.

После предоставления Минюстом консультаций по поводу того, какие необходимо предоставить документы, чтобы зарегистрировать новое название политической силы, представители партии дополнили пакет документов, и Министерство юстиции осуществило регистрацию политической силы.

"Мы никогда не уклоняемся от исполнения своих функций, в том числе и в сфере регистрации политических партий или внесения изменений в их учредительные документы, и всегда открыты для всех граждан", - отмечается в сообщении Министерства юстиции.

Как сообщалось, 19 апреля 2017 года стало известно, что партия "Воля", одним из лидеров которой является нефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко, объединилась с "Рухом новых сил" Михеила Саакашвили.

Однако 22 мая соратник М.Саакашвили – бывший заместитель генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что была зарегистрирована партия "Блок Михаила Саакашвили", которая не имеет к М.Саакашвили никакого отношения. "При этом, кстати, поданные нами изменения относительно названия партии "Рух новых сил", лидером которого является Михаил, до сих пор не зарегистрированы в Министерстве юстиции, хотя отведенный законодательством срок в 15 дней уже истек", - написал Д.Сакварелидзе на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь в Минюсте сообщили, что пакет документов, который представители этой партии подавали ранее, был возвращен заявителю. "Нормы действующего законодательства содержат прямую норму, которая требует в случае использования в названии партии имени любого человека, получения от этого человека нотариально удостоверенного согласия на это. Мы предлагаем руководству партии "Рух новых сил", если у них есть желание провести перерегистрацию и изменить название своей политической силы, подать в Минюст соответствующие документы и согласие Михаила Саакашвили на использование его имени в названии политической силы. Если такие документы будут поданы, мы безотлагательно проведем регистрационные действия", - заявили в Минюсте.