Порошенко и Лукашенко проводят переговоры в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко проводят встречу в здании Администрации президента в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Лукашенко в пятницу в рамках официального визита в Украину прибыл к Администрации президента, где перед входом его встретил глава украинского государства, почетный караул и оркестр.

Прозвучали гимны двух стран, после чего П.Порошенко и президент Беларусь отправились в Администрацию президента для проведения переговоров.

Как позже проинформировала пресс-служба президента Украины, в начале встречи "с глазу на глаз" П.Порошенко отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается выработка новых форматов, ориентиров и "дорожной карты", направленных на развитие сотрудничества между Украиной и Беларусью.

"А.Лукашенко поблагодарил за гостеприимство. Президент Беларуси рассказал, что сегодня уже посетил музей "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине", который произвел на него значительное впечатление", - сказано в сообщении.

После встречи "с глазу на глаз" состоятся переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов.

Планируется, что в ходе переговоров президенты двух стран обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной.

Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога.

Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в разных сферах.

По результатам встреч П.Порошенко и А.Лукашенко сделают заявления для СМИ.