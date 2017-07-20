Посол Вьетнама Нгуен Минь Чи завершает свою дипломатическую миссию в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с послом Вьетнама в Украине Нгуен Минь Чи в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития украинско-вьетнамских отношений.

"Подчеркивалась необходимость поддержки регулярных двусторонних политических контактов высокого уровня, развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также расширение украинско-вьетнамской договорно-правовой базы", - сказано в сообщении.

Также в ходе встречи отмечалось конструктивное двустороннее взаимодействие в рамках международных организаций.

"Министр поблагодарил Нгуен Минь Чи за работу на посту главы вьетнамской дипломатической миссии в Украине и пожелал успехов в его дальнейшей деятельности", - сказано в сообщении.