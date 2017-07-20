Компании из разных отраслей США лоббируют смягчение новых санкций против РФ

Американские корпорации из самых разных сфер деятельности вслед за нефтяными и газовыми компаниями выступают за смягчение формулировок в законопроекте о новых санкциях против РФ. По данным CNN, они организовали масштабную лоббистскую кампанию на Капитолийском холме.

Как сообщили CNN источники в Конгрессе США, за этой кампанией стоят нефтегазовые гиганты BP и Exxon, инжиниринговый концерн General Electric, аэрокосмическая компания Boeing, финкомпании Citigroup, Mastercard и Visa. К ним присоединились и производители самых разных товаров: Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins, опасающиеся последствий санкций для своего бизнеса.

Ни одна из компаний не призывает полностью отказаться от законопроекта. Однако предприниматели встревожены потенциальным ухудшением конкурентоспособности на мировой арене и потерей рабочих мест в США и добиваются внесения поправок в законопроект. Для этого представители различных отраслевых и лоббистских организаций проводят встречи с административными сотрудниками Конгресса и конгрессменами, сообщает CNN.

Члены торговых ассоциаций и лоббисты, представляющие интересы американского бизнеса, в настоящее время встречаются с представителями Конгресса для обсуждения возможных поправок к проекту, добавляет телеканал.

Ранее европейские нефтегазовые компании раскритиковали новые американские санкции, которые повлияют на ряд проектов в регионе, включая строительство трубопровода "Северный поток-2".

Законопроект завис в Конгрессе из-за споров верхней и нижней палат, республиканцев и демократов, Сената и Белого дома. Главная причина расхождений - положение, предоставляющее Конгрессу право заблокировать односторонние действия президента, если тот захочет ослабить или снять ограничительные меры. Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер во вторник заявил, что насчитывается около 10 спорных моментов, но почти все они уже урегулированы.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти хочет добавить к этому законопроекту уже утвержденные нижней палатой санкции в отношении КНДР, что потенциально вынудит Сенат одобрить эти меры. Однако подобный подход может дополнительно затянуть обсуждения, и тогда документ не пройдет через Конгресс до начала августовских каникул.

Как сообщалось, законопроект S.722, который был принят в июне верхней палатой Конгресса большинством в 98 голосов из 100, дает президенту США право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года - $5 млн. В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф о "Северном потоке-2". В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине".

Кроме того, законопроект еще более ограничивает возможности для получения крупнейшими корпорациями РФ кредитов за рубежом. Американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.

Не позднее 180 дней после даты принятия закона министр финансов США по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен будет представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения в них суверенного долга РФ.

У Палаты представителей в июле появилась своя версия законопроекта (H.R.3203), и сейчас конгрессмены согласовывают расхождения между двумя документами.

Белый дом не исключает, что президент Дональд Трамп может наложить вето на законопроект, если он будет принят Конгрессом.