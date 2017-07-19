Политика

16:24 19.07.2017

Правительство утвердило договоренности с Анкарой о предоставлении Украине в 2017-2021 годах турецкой военной помощи на $15 млн

Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, а также межправительственный протокол о выделении Украине в 2017-2021 гг. турецкой финансовой помощи на $15 млн.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, в декабре 2016 года Украина и Турция подписали межправсоглашение о военно-финансовом сотрудничестве и межправпротокол о выделении финпомощи, предусматривающие выделение Анкарой Киеву на ежегодной основе в течение пяти лет средств на приобретение для нужд ВС Украины турецких товаров военного и двойного назначения. В 2017 году в рамках соглашения турецкая сторона выделит на эти цели $3,1 млн.

Договоренности также включают краткосрочную подготовку военнослужащих ВСУ в учебных центрах ВС Турции.

С украинской стороны документ подписал посол Украины в Турции Андрей Сибига, с турецкой – глава подсекретариата оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турции Исмаил Демир.

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