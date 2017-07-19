В Раде нынешнего созыва только 19 депутатов посещали все заседания

Только 19 народных депутатов не пропустили ни одного заседания Верховной Рады VIII созыва, сообщил руководитель проекта гражданской сети "ОПОРА" по мониторингу парламента в рамках программы USAID "Рада" Анатолий Бондарчук.

"11 таких депутатов представляют фракцию "Блока Петра Порошенко", 5 - из "Народного фронта", 2 - из фракции Ляшко (фракции Радикальной партии Олега Ляшко – ИФ) и один - внефракционный депутат", - рассказал А.Бондарчук на пресс-конференции "Полумарафон Верховной Рады. Что успели парламентарии за половину срока?" в среду в Киеве.

По его данным, лучшие показатели посещаемости депутатами заседаний парламента у фракций "Народный фронт" (86%), "Блок Петра Порошенко" и "Самопомич" (по 82%). Другие фракции по посещаемости распределились в следующем порядке: Радикальная партия - 80%, "Батькивщина" - 78%, внефракционные - 75%, "Оппозиционный блок" - 69%, группы "Видродження" и "Воля народа" - 66%.

"Отдельные депутаты и некоторые фракции несерьезно относятся к выполнению своих обязанностей... есть ряд депутатов, которые присутствовали на слишком небольшом количестве заседаний парламента", - отметил А.Бондарчук.

По его словам, реже всего на заседаниях парламента присутствовали депутаты Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа"), Юрий Бойко, Михаил Добкин и Юрий Солод ("Оппозиционный блок"), а также внефракционные депутаты Андрей Билецкий, Константин Жеваго и Павел Балога.

Верховная Рада VIII созыва избрана на внеочередных выборах в октябре 2014 года.