Украина направила в Совет Европы официальную позицию по блокированию российских интернет-ресурсов

Украина направила в Совет Европы письмо, в котором изложила официальную позицию относительно блокирования российских интернет-сайтов, таких как Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", и внедрения экономических санкций против компаний из РФ.

"Агрессия Российской Федерации и вызовы, с которыми сталкивается Украина в отношении территориальной целостности, требуют соответствующих мер. Такие ресурсы, как Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", уже давно используются российскими спецслужбами в качестве инструментов в так называемой гибридной войне", - говорится в письме украинской стороны, размещенном на платформе Совета Европы по безопасности журналистов.

В документе также отмечается, что разведывательные органы РФ используют частную почту и другую конфиденциальную информацию пользователей российских интернет-ресурсов, чтобы манипулировать общественным мнением путем дезинформации, пропаганды и информационных атак.

Украинская сторона также указала на то, что РФ посредством доступа российских компаний к украинским информационным и телекоммуникационным системам может осуществлять подрывную и разведывательную деятельность.

"Блокирование доступа к некоторым российским интернет-ресурсам является исключительно вопросом национальной безопасности и не направлено на подавление свободы слова в Украине. … Поэтому решение, принятое украинскими властями, является адекватным ответом на угрозу информационной безопасности государства и граждан", - уточняется в письме.

Как сообщалось, в мае президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.