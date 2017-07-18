НАТО намерено начать второй этап сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности – Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что НАТО уже оказал Украине помощь в сфере кибербезопасности на сумму более EUR1 млн в рамках соответствующего трастового фонда и намерено начать второй этап сотрудничества.

"Я могу назвать общую сумму, которая была собрана в трастовом фонде – это 1 млн 50 тыс. евро. Эти средства были использованы. Но в них входит и оплата услуг экспертов, которые проводили анализ потребностей", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер отметила, что средства были собраны в трастовой фонде для Украины для обеспечения ее потребностей в сфере кибербезопасности, который курирует Румыния.

"Мы подошли к завершению первого этапа работы фонда. В ходе заседания комиссии Украина-НАТО 10 июля страны-члены Альянса высказали готовность перейти ко второму этапу функционирования фонда", - сказала он.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, теперь Украина, а именно Служба безопасности Украины как орган, ответственный за сотрудничество с этим фондом, должна провести оценку своих потребностей в сфере кибербезопасности.

"А потом страна, ответственная за этот фонд (Румыния – ИФ.), будет осуществлять координацию с другими странами для реализации совместно обозначенной задачи", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что ранее весь этот процесс занял год, однако сейчас, учитывая уже имеющийся опыт, должен пойти быстрее.

Вице-премьер подчеркнула, что между Украиной и НАТО ведется активное сотрудничество в сфере кибербезопасности: "Штаб-квартира НАТО пригласила наших специалистов этой сферы посетить ее для ознакомления с системой киберзащиты и обмена опытом".

Полный текст интервью вице-премьер-министра И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.