Политика

15:49 18.07.2017

МИД Франции призвал Россию осудить заявление Захарченко по Малороссии

Париж призывает Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" об учреждении нового государства под названием Малороссия, заявили во вторник в МИД Франции.

"Мы призываем Россию осудить этот факт, который представляет собой нарушение Минских соглашений и предательство духа переговоров в нормандском формате", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "Франция остается привержена принципу полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международным сообществом границах".

В МИД Франции также призвали Россию "усилить действия, чтобы положить конец этому конфликту".

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Интерфакс-Украина
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