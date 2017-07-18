Политика

14:52 18.07.2017

Порошенко пригласил правительственную делегацию Грузии посетить с визитом Украину

Правительственная делегация Грузии в ноябре посетит Украину, сообщил журналистам украинский президент Петр Порошенко журналистам после встречи во вторник с грузинским премьером Георгием Квирикашвили.

"Осенью мы ожидаем правительственную делегацию Грузии во главе с премьер-министром", - сказал П. Порошенко.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, в ходе состоявшейся встречи стороны обсудили вопросы налаживания стратегических отношений между Грузией и Украиной, общие интересы и вызовы, стоящие перед двумя странами.

"Разговор шел о значении стратегического сотрудничества, что подразумевает тесные политические и экономические отношения между двумя странами, а также еще большее укрепление существующего партнерства в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено тесному сотрудничеству в рамках международных и региональных организаций, процессу европейской интеграции и евроатлантическим устремлениям, предстоящему саммиту "Восточного партнерства", а также дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических отношений и максимальному освоению существующего в этом направлении потенциала.

В частности, премьер-министр Грузии и президент Украины говорили о масштабных международных транспортных и энергетических проектах, а также о сотрудничестве в рамках инициативы нового Шелкового пути.

"В ходе встречи стороны еще раз подтвердили твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета двух стран в международно признанных границах", - отмечается в сообщении.

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