Следующая задача Украины - переговоры о вхождении в Шенгенскую зону, заявила вице-премьер

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что следующей задачей Киева является начало переговоров о вхождении Украины в Шенгенскую зону.

"Одна из задач, которую мы для себя ставим, – это начало диалога относительно приобщения Украины к Шенгенской зоне", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также, по ее словам, необходимо вести переговоры о "дорожных картах" по либерализации доступа украинских услуг на рынок ЕС и их услуг – в Украину. Так, Киеву и Брюсселю нужно согласовать "дорожные карты" по телекоммуникационным, почтовым, финансовым услугам, морским перевозкам, а также провести переговоры о доступе на цифровой рынок.

При этом вице-премьер не считает необходимым вести переговоры по либерализации условий движения рабочей силы и считает более важным, сосредоточится на создании возможностей для реализации граждан Украины на родине.

Полный текст интервью вице-премьер-министра И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.