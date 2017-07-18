Депутаты коалиции не исключают связи заявлений о "Малороссии" с эскалацией ситуации на Донбассе

Заявление главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" может свидетельствовать о переходе Российской Федерации к новому витку усиления напряженности в войне на Донбассе и "приурочено" ко Дню независимости Украины, считает заместитель руководителя фракции "Народный фронт" в парламенте Виктория Сюмар.

"Думаю, что Россия переходит к какому-то новому витку стимулирования напряженности и в Минском процессе, и в войне. Это традиционно делается все эти годы, когда ведутся военные действия, ко Дню независимости Украины, когда это напряжение возрастает", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, комментируя заявление А.Захарченко.

По мнению В.Сюмар, данным заявлением главарь "ДНР" добавил еще один пункт к своему уголовному делу.

"Очевидно, что не своим умом он до этого додумался", - добавила она.

При этом она подчеркнула, что данное заявление является частью российского сценария, целью которого может быть, в том числе, и унижение Украины. "Но, наверное, не тот человек его озвучил, чтобы Украина чувствовала себя униженной", - добавила В.Сюмар.

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь парламентского комитета по вопросам национально безопасности и обороны Иван Винник также высказал мнение, что заявление А.Захарченко никак не повлияет на ход событий на Востоке Украины, но может быть предвестником усиления обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

"Никаким образом (данное заявление – ИФ) не может повлиять", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

И.Винник отметил, что А.Захарченко лишь ретранслирует позицию Кремля.

"Я не знаю, как воспринимать это заявление Кремля, которое было озвучено устами Захарченко. Наверное, заканчивается жатва, и они хотят возобновить те обстрелы, которые осуществлялись до начала так называемого "хлебного перемирия". Хотя оно и нарушается, но обстрелов ведь меньше", - сказал народный депутат.

Его коллега по комитету, член фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук высказал мнение, что подобные заявления главарей боевиков не стоит считать серьезными.