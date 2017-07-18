Политика

14:23 18.07.2017

Берлин ожидает, что Россия осудит заявления Захарченко о создании "Малороссии"

Немецкое федеральное правительство осудило заявление главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии", сообщает "Deutsche Welle" со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства ФРГ.

"Захарченко не имеет легитимного права, говорить за эту часть Украины. Ожидаем, что Россия также немедленно осудит этот шаг, не будет уважать и не признает его", - цитирует издание заявление пресс-секретаря правительства ФРГ.

Так, Берлин считает переговоры единственным путем решения конфликта в Восточной Украине. В частности, речь идет о выполнении Минских соглашений Россией, Украиной и боевиками на Донбассе, которых поддерживает Москва.

Ранее в это день А.Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". В свою очередь в "ЛНР" проинформировали, что с ними этот вопрос не обсуждался.

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Интерфакс-Украина
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