Политика

14:17 18.07.2017

Правительство Катара намерено подать в международный суд на четыре страны

Министр экономики и торговли Катара шейх Ахмед бин Джасим бин Мухаммед Аль Тани заявил о планах правительства обратиться в международный суд с иском к Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну и Египту, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

"Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дохи", - приводит агентство слова министра.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

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Интерфакс-Украина
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