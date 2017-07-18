Заявлениями о создании "Малороссии" Россия пытается навязать Украине свой план - Сыроид

Заявлениями лидера так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" Россия пытается навязать Украине свой план и возможный формат дальнейших событий, считает заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Это не первый раз, когда Россия привлекает этих рупоров… Россия использует то, что мы не имеем своей позиции. Значит, нам ее навязывают, и теперь мы вынуждены оправдываться. Понятно, что это не позиция Захарченко", - сказала О.Сыроид агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, Россия через "своих марионеток" озвучивает возможный формат дальнейших событий. Однако, как отметила О.Сыроид, Украина должна иметь свой план.

"Надо иметь свой план и для начала его надо озвучить. Но, к сожалению, то, что я увидела в интернете – проект так называемого закона о реинтеграции похож на заявления Захарченко. Там абсолютно нет смысла, там нет общей цели, и это тоже обесценивает государственность, обесценивает армию", - отметила она.

Вице-спикер парламента подчеркнула, что Украина должна признать оккупацию своих территорий и определить, что для Украины важно. "Надо определить, что важно для нас. Для нас важно выжить, но выжить не в конфликте с Захарченко, а выжить в противостоянии с Россией. А для этого нам надо четко осознавать реальность, понимать, что у нас 6 тыс. км угрозы, понимать, что Россия никуда не денется, что надо признавать последствия оккупации, что надо усиливать армию", - отметила О.Сыроид.

Отвечая на вопрос о том, отразятся ли заявления А.Захарченко на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, О.Сыроид отметила, что и Минск, и заявления А.Захарченко – это части российской пьесы". "Как это повлияет на происходящие события? Так, как этого захочет Россия", - сказала она.

Ранее в это день А.Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом Малороссии объявлен флаг Богдана Хмельницкого.