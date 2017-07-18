Политика

13:13 18.07.2017

Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии"

Украинская сторона ожидает реакции на заявление главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании ним "Малороссии" от спецпредставителя ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдика, уже на заседании Группы в среду в Минске.

"Мы реагируем (на это заявление А.Захарченко – ИФ) и завтра с этого начнется заседание (ТКГ – ИФ). Мы даем оценку, ставим на место, обращаемся к ОБСЕ с тем, чтобы ОБСЕ сделало официальное заявление, это всегда делает представитель ОБСЕ Сайдик… когда делает заявление главный координатор ОБСЕ, это считается объективной оценкой", - заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук журналистам во вторник в Киеве.

При этом Е.Марчук подчеркнул, что украинская сторона будет продолжать переговоры в рамках ТГК и не намерена выходить из переговорного процесса, поскольку именно на такой шаг рассчитывает руководство Российской Федерации.

"Россия пытается любым способом спровоцировать, чтобы Украина не выдержала, фыркнула и сказала, что нет тогда смысла вести переговоры. Если Украина так сделает – Россия будет аплодировать", - сказал представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ.

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Интерфакс-Украина
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