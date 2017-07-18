Порошенко не собирается обсуждать в Тбилиси экстрадицию Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что не получал от властей Грузии требования об экстрадиции Михаила Саакашвили.

"У нас есть эффективная коммуникация с грузинским правительством, но мы не получали требования об экстрадиции Михаила Саакашвили, поэтому этот вопрос мы не рассматриваем", - сказал П.Порошенко во вторник на брифинге в Тбилиси.

Отвечая на вопрос, возможно ли обсуждение этого вопроса в ходе его встреч в Тбилиси, П.Порошенко заявил, что без требования грузинской стороны ему нечего сказать по этому поводу.

В Грузии против экс-президента М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий. Согласно решению суда, в случае появления М.Саакашвили в Грузии он должен быть арестован.