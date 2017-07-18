Политика

12:35 18.07.2017

Конституционную реформу необходимо провести безотлагательно – Яценюк

Лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет о необходимости безотлагательной конституционной реформы.

"Настало время навести порядок в системе управления страной. Двое- или троевластие в стране приводит к безвластию и безответственности. Новая украинская, а вернее изменения в действующую украинскую Конституцию является безотлагательными. Если это правительство, то это правительство, которое несет всю полноту ответственности перед украинским народом, и это правительство, которое имеет соответствующие права", - сказал он в ходе торжественного заседания Кабинета министров Украины по случаю 100-летия правительства Украины во вторник.

А.Яценюк также отметил, что Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО, что обеспечит ее безопасность. По его словам, Украина нуждается в юридически обязывающих гарантиях безопасности, а не Будапештском меморандуме.

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Интерфакс-Украина
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