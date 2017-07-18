Порошенко: Проект "Новороссия" был похоронен, Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает отсутствие перспектив у сепаратистского проекта "Новороссия" и заверил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей, и также Крым будут возвращены под суверенитет Украинского государства, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко".

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом. - Порошенко", - написал он в своем аккаунте в Твиттер во вторник днем.