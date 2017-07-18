Политика

12:02 18.07.2017

Украина, Молдова, Грузия, ЕС начинают работу над 2-м этапом "Восточного партнерства"

Украина, Грузия и Молдова совместно с европейскими партнерами начинают работу по формированию следующего этапа повестки дня программы Европейского Союза "Восточное партнерство", сообщил президент Петр Порошенко.

"Сейчас совместно с партнерами из Грузии, Молдовы и нашими европейскими партнерами мы будем формировать второй этап повестки дня "Восточного партнерства", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Тбилиси во вторник.

По словам П.Порошенко, украинская и грузинская стороны обсудили координацию совместных действий по сотрудничеству с ЕС.

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Интерфакс-Украина
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