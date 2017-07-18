Лидеры Грузии и Украины договорились координировать действия по интеграции в евроатлантические структуры

Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили во вторник в Тбилиси подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

"Мы подписали документ, который отражает реальный настрой народов двух стран. Мы договорились, что будем еще более активными в вопросах интеграции наших стран в европейское пространство. Мы беседовали о сотрудничестве в оборонной сфере, экономических проектах, безопасности Черного моря", - сказал Г.Маргвелашвили журналистам по окончании переговоров с украинским лидером.

В свою очередь П.Порошенко отметил, что Грузия и Украина "являются стратегическими партнерами".

"Мы должны защитить свой суверенитет и территориальную целостность, демократию. Мы рассмотрели вопросы, как укрепить наше стратегическое партнерство. Мы договорились о координации действий по интеграции наших стран в евроатлантические структуры", - сказал он.