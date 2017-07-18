Украина может не получить EUR600 млн помощи от ЕС

Если Украина до конца октября не выполнит ряд условий Европейского Союза, то получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме EUR600 млн не сможет, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Если Украина не выполнит эти условия до конца октября в приемлемом для наших партнеров формате, хотя бы чтобы некоторые вопросы находились на финальной стадии, то мы не сможем получить последний транш макрофинансовой помощи", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что данная программа помощи от ЕС заканчивает свое действие 4 января 2018 года, и если Украина не успеет, то необходимо будет вести новые переговоры.

Среди выдвигаемых к Украине требований – от создания условий, при которых было бы невозможно нарушать обязательства в рамках зоны свободной торговли с ЕС (как мораторий на продажу леса-кругляка или введение дополнительных пошлин на вывоз товаров) до создания автоматизированной системы предварительной проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронных деклараций с использованием доступа ко всем реестрам, в том числе Государственной фискальной службы.

Для решения данного вопроса понадобится внесение изменений в законы. Кроме того, НАПК должно провести организационную работу для начала действия такой системы.

Требованием также является создание открытого реестра невозвращенных кредитов.

Кроме того, среди требований – решение вопроса социальных выплат переселенцам.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, в этом вопросе достигнут ощутимый прогресс: Министерство социальной политики провело перерегистрацию и еженедельно передает в ЕС статистику выплат.

Полный текст интервью вице-премьер-министра И.Климпуш-Цинцадзе будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.