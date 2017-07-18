Политика

09:46 18.07.2017

ЕС не изменил позицию относительно создания антикоррупционного суда

Европейский Союз не изменил позицию относительно необходимости создания независимого антикоррупционного суда, заявил исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин после встречи с главой представительства Евросоюза в Украине Хьюгом Мингарелли.

"Хьюг Мингарелли сегодня четко дал понять: Европейский Союз не изменил позицию о необходимости создания независимой, профессиональной судебной институции, которая призвана обеспечить борьбу с коррупцией", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Я.Юрчишин отметил, что создание Антикоррупционных палат в действующих судах с действующих судей – это не новое качество, поэтому на это "наши европейские коллеги никогда не согласятся".

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, который также был на встрече с Х.Мингарелли, отметил, что ЕС четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой.

"На сегодняшней встрече посол Мингарелли ясно и четко дал понять: ЕС не менял свою позицию, четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой и выступает за создание отдельного, независимого органа с четкой и прозрачной процедурой набора судей", - отметил нардеп.

М.Найем подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда (а не палаты) предусмотрено: меморандумом с МВФ, подписанным премьер-министров Владимиром Гройсманом, и законом Украины о судоустройстве, поданном и подписанном президентом Украины Петром Порошенко.

"В этой ситуации продавливание антикоррупционной палаты и введение в заблуждение Жан-Клода Юнкера выглядят как откровенное шулерство. Я очень надеюсь, что в скором времени точку в этом вопросе поставит и сам господин Юнкер", - написал М.Найем.

Как сообщалось, 13 июля 2017 года президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.

"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском в Киеве.

В пятницу, 14 июля, Ж.-К.Юнкер через пресс-службу представительства ЕС в Украине заявил, что вопросом первостепенной важности является создание в Украине обладающего необходимыми полномочиями и ресурсами независимого, эффективного судебного органа, а название и структура этого органа уже являются деталями.

"Борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", - процитировали Ж.К.Юнкера в представительстве ЕС в Украине.

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