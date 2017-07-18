ЕС не изменил позицию относительно создания антикоррупционного суда

Европейский Союз не изменил позицию относительно необходимости создания независимого антикоррупционного суда, заявил исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин после встречи с главой представительства Евросоюза в Украине Хьюгом Мингарелли.

"Хьюг Мингарелли сегодня четко дал понять: Европейский Союз не изменил позицию о необходимости создания независимой, профессиональной судебной институции, которая призвана обеспечить борьбу с коррупцией", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Я.Юрчишин отметил, что создание Антикоррупционных палат в действующих судах с действующих судей – это не новое качество, поэтому на это "наши европейские коллеги никогда не согласятся".

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, который также был на встрече с Х.Мингарелли, отметил, что ЕС четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой.

"На сегодняшней встрече посол Мингарелли ясно и четко дал понять: ЕС не менял свою позицию, четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой и выступает за создание отдельного, независимого органа с четкой и прозрачной процедурой набора судей", - отметил нардеп.

М.Найем подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда (а не палаты) предусмотрено: меморандумом с МВФ, подписанным премьер-министров Владимиром Гройсманом, и законом Украины о судоустройстве, поданном и подписанном президентом Украины Петром Порошенко.

"В этой ситуации продавливание антикоррупционной палаты и введение в заблуждение Жан-Клода Юнкера выглядят как откровенное шулерство. Я очень надеюсь, что в скором времени точку в этом вопросе поставит и сам господин Юнкер", - написал М.Найем.

Как сообщалось, 13 июля 2017 года президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.

"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском в Киеве.

В пятницу, 14 июля, Ж.-К.Юнкер через пресс-службу представительства ЕС в Украине заявил, что вопросом первостепенной важности является создание в Украине обладающего необходимыми полномочиями и ресурсами независимого, эффективного судебного органа, а название и структура этого органа уже являются деталями.

"Борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", - процитировали Ж.К.Юнкера в представительстве ЕС в Украине.