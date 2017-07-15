Нардепы от "Оппоблока" соберут залог за Добкина – Новинский

Народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" готовы собрать необходимые средства для внесения залога за народного депутата одноименной фракции Михаила Добкина, заявил его коллега по фракции Вадим Новинский.

"И я, и все остальные члены нашей команды, будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе. Мы сделаем для этого все необходимое. И буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело", - цитирует пресс-служба "Оппозиционного блока" Вадима Новинского в субботу.

Комментируя решение Печерского райсуда Киева, который в субботу избрал М.Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн грн, политик заявил, что не согласен с ним, поскольку считает, что М.Добкина было достаточно передать на поруки.

"Мы заявили, что все 42 депутата от фракции "Оппозиционного блока" были готовы взять его на поруки, но суд эти доводы не принял. Как и то, что Михаил Добкин сдал все свои паспорта, никуда не собирался бежать и был готов сотрудничать со следствием", - заявил В.Новинский.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест М. Добкина. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура намерена просить суд об избрании М.Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей.

В пятницу Генпрокуратура вручила М.Добкину подозрение по статье мошенничества и превышения служебных полномочий. Нардеп сообщил журналистам, что сдал следователю все свои паспорта и не намерен покидать пределы Украины, но подчеркнул, что его передвижение по Украине не ограничено. Он также заявил, что не намерен вносить за себя залог, если суд назначит слишком большой его размер как альтернативу аресту.