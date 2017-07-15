Юнкер: Вопросом первостепенной важности является создание в Украине эффективного судебного органа

Вопросом первостепенной важности является создание в Украине обладающего необходимыми полномочиями и ресурсами независимого, эффективного судебного органа, а название и структура этого органа уже являются деталями, заявляет президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Президент Юнкер был ясен: борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", - приводят слова Ж.К.Юнкера в Представительстве ЕС в Украине в пятницу вечером.

При этом, добавляют в представительстве ЕС, президент ЕК добавил: "Вопрос о том, как этот судебный орган вызывается и настраивается, является вопросом деталей. Важное значение имеет независимость, эффективность и достаточные ресурсы и полномочия, которыми должен обладать этот орган".