Джемилев предлагает Раде признать политзаключенными лиц, лишенных свободы органами власти РФ

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает признать политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации.

Соответствующий законопроект №6700 "О признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и условия и порядок предоставления им государственной социальной помощи и льгот" зарегистрирован в Верховной Раде.

"Внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и условия и порядок предоставления им государственной социальной помощи и льгот (№6700 от 13.07.2017), разработан в соавторстве с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом", - написал М.Джемилев на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Народный депутат высказал надежду, что осенью этот законопроект будет рассмотрен и принят.

На сайте парламента текст законопроекта пока не обнародован.