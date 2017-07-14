СУП призывает депутатов не голосовать за предполагающий блокирование информационных ресурсов без решения суда законопроект

Союз украинских предпринимателей (СУП) призывает народных депутатов не голосовать за зарегистрированный в Верховной Раде 12 июля законопроект №6688 "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере", предполагающего блокирование информационных ресурсов без решения суда, говорится в заявлении СУП, распространенном в пятницу.

"Мы понимаем необходимость улучшать ситуацию с кибербезопасностью Украины, и считаем это направление приоритетным. Однако законодательные инициативы в такой форме считаем неприемлемыми. Это не соответствует заявлениям первых руководителей о соблюдении европейских ценностей и движение страны в направлении цивилизованного общества", - отмечается в заявлении.

Согласно проекту закона, следственные органы имеют право инициировать блокировки онлайн-ресурса, если он угрожает национальной безопасности в информационной сфере. Провайдер интернет-связи будет обязан без решения суда заблокировать доступ пользователей к интернет-ресурсу.

"Это также негативно повлияет на инвестиционный бизнес-климат в государстве, где IT-сектор является одним из немногих драйверов роста экономики. Речь идет не только о медиа-ресурсах, СМИ. Этот проект также касается e-commerce-сервисов, логистических компаний, финансового сектора, консалтинга, создания ПО и тому подобное", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг отказалась включить в повестку дня сессии данный законопроект. Авторами законопроекта выступили члены парламентского комитета по вопросам национальной обороны Иван Винник (фракция БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил (оба – фракция "Народный фронт").

СУП зарегистрирован 29 января 2016 года. Президентом СУП является совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов. В 2016 году члены СУП уплатили более 5,2 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и создали свыше 115, тыс. рабочих мест. В апреле 2017 года СУП открыл официальные представительства в Днепре, Львове, Харькове и Одессе.