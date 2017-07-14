Еврокомиссия направит EUR50 млн для территорий близ линии разграничения на Донбассе

Европейская Комиссия намерена направить EUR50 млн на территории, находящиеся близ линии разграничения на Донбассе, сообщил заместитель председателя Европейской комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис.

"Совсем недавно нами было приятно решение о предоставлении Украине дополнительных EUR200 млн, из которых EUR50 млн будут направлены на территории, которые находятся возле линии разграничения", - сказал В.Домбровскис на пресс-конференции в Мариуполе в пятницу.

По его словам, ЕС продолжит финансовую продержку Украины, в частности в рамках программы макрофинансовой помощи, но также намерены использовать и другие формы.

"Мы должны дальше продолжать наше сотрудничество с Украиной, продолжать оказывать нашу поддержку, также прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта и делать все возможное в помощи Украине по сохранению ее суверенитета и территориальной целостности. Мы также должны сделать все возможное по поддержке граждан, проживающих на этой территории как относительно предоставления гуманитарной помощи, так относительно помощи направленной на восстановление", - добавил В.Домбровскис.

Как сообщалось, В.Домбровскис анонсировал выделение Украине в 2017 году EUR200 млн в виде грантов.

"В этом году Европейская комиссия примет решение относительно новых программ на сумму около EUR200 млн в грантах", - сказал он в ходе Конференции по вопросам реформ в Украине в Лондоне.