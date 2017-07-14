Великобритания впервые признала долги перед ЕС в связи с Brexit

Великобритания впервые признала, что у нее есть финансовые обязательства перед Европейским союзом в связи с выходом страны из него, пишет The Financial Times.

Этот шаг Британии может предотвратить широкомасштабный конфликт на начинающихся на следующей неделе в Брюсселе переговорах о Brexit, отмечает издание.

В направленном в четверг в парламент письменном заявлении, касающемся вопросов "финансового урегулирования", британское правительство признает, что "Великобритания имеет обязательства перед ЕС, а у ЕС имеются обязательства перед Великобританией, которые останутся после выхода Великобритании - и эту ситуацию необходимо решить".

"Правительство хорошо понимает, что мы будем работать с ЕС для определения справедливого урегулирования прав и обязанностей Великобритании в связи с выходом из Евросоюза", - говорится в заявлении замминистра по делам Brexit Джойс Энелэй.

"В этом заявлении Великобритания заходит дальше, чем было ранее, - заявил FT один из европейских дипломатов, участвующий в процессе подготовки Brexit. - Оно предотвратит "удар электрошокером" на следующей неделе. Возникла бы настоящая проблема, если бы мы не достигли прогресса в плане финансового урегулирования".

Ранее сообщалось, что Брюссель оценивает требования о выплатах Великобритании перед выходом из блока, так называемый "штраф за развод", в сумму до 100 млрд евро.