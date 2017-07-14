Политика

11:58 14.07.2017

Великобритания впервые признала долги перед ЕС в связи с Brexit

Великобритания впервые признала, что у нее есть финансовые обязательства перед Европейским союзом в связи с выходом страны из него, пишет The Financial Times.

Этот шаг Британии может предотвратить широкомасштабный конфликт на начинающихся на следующей неделе в Брюсселе переговорах о Brexit, отмечает издание.

В направленном в четверг в парламент письменном заявлении, касающемся вопросов "финансового урегулирования", британское правительство признает, что "Великобритания имеет обязательства перед ЕС, а у ЕС имеются обязательства перед Великобританией, которые останутся после выхода Великобритании - и эту ситуацию необходимо решить".

"Правительство хорошо понимает, что мы будем работать с ЕС для определения справедливого урегулирования прав и обязанностей Великобритании в связи с выходом из Евросоюза", - говорится в заявлении замминистра по делам Brexit Джойс Энелэй.

"В этом заявлении Великобритания заходит дальше, чем было ранее, - заявил FT один из европейских дипломатов, участвующий в процессе подготовки Brexit. - Оно предотвратит "удар электрошокером" на следующей неделе. Возникла бы настоящая проблема, если бы мы не достигли прогресса в плане финансового урегулирования".

Ранее сообщалось, что Брюссель оценивает требования о выплатах Великобритании перед выходом из блока, так называемый "штраф за развод", в сумму до 100 млрд евро.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран

Украина предложила ЕС перейти к более активной политике деоккупации Крыма

Нардеп Константиновский досрочно сдает свой мандат

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина

Рада продлила вечернее заседание

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман призывает Раду начать работу осенью с пенсионной, образовательной и медицинской реформ

Раде предлагают читать молитву "Отче наш" в начале пленарных заседаний

Республиканцы снова тормозят санкции против РФ и Ирана

Порошенко и Гройсман поздравили Францию с Днем взятия Бастилии

Порошенко в Грузии планирует подписать ряд документов для раскрытия взаимного инвестиционного потенциала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
услуги в Украине
РЕКЛАМА