Отсутствие заявления саммита в Киеве о европерспективах Украины вызвано желанием не усиливать напряжение внутри ЕС – политолог

Отсутствие совместного заявления по итогам саммита Украина-ЕС из-за формулировки о европейских перспективах и европейском выборе Украины было вызвано желанием не усиливать внутреннее напряжение внутри Евросоюза, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Целый ряд европейских политиков, некоторые европейские страны ощущают усталость от расширения ЕС. Может быть, это временное явление. Скорее всего, это отражение внутреннего кризиса в Евросоюзе. Но это реальная объективная проблема, которую надо спокойно воспринимать. И эта проблема возникла вот сейчас, в процессе подготовки вот этого итогового документа", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В.Фесенко отметил, что у Нидерландов, Германии и Франции, которые, по информации СМИ, выступили против данной формулировки, были на это свои определенные мотивы и причины. В Нидерландах, по его мнению, это является следствием прошлогоднего референдума и очень непростой внутренней ситуации.

"У Германии нет возражений против перспективы членства Украины в ЕС, хотя там тоже далеко не все поддерживают это, как и во Франции. Я думаю, что у них другие мотивы. Мы знаем, что сейчас непросто идут переговоры о Brexit. Германия и Франция из-за этой формулировки не хотят провоцировать дополнительное внутреннее напряжение, внутреннюю дискуссию в ЕС", - полагает эксперт.

В.Фесенко указал, что проблема с формулировкой о европейских перспективах Украины в различных документах существует уже более 10 лет и началась еще в момент начала переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом политолог обратил внимание, что как раз в соглашении об ассоциации была зафиксирована компромиссная формулировка.

По его мнению, с тактической точки зрения украинские дипломаты правильно сделали, что не согласились на какие-то уступки по формулировке. "Это был бы отход от той формулы, которая зафиксирована в соглашении об Ассоциации. Для нас очень важна синица в руке, а не журавль в небе. Лучше формула, зафиксированная в договоре, официальном международно-правовом документе, нежели отсутствие политической декларации, которая принимается на ежегодных саммитах", - пояснил он.

В.Фесенко также подчеркнул, что важны не столько формулировки в документах, а реальная перспектива европейской интеграции Украины зависит от успеха внутренних реформ, после которых "не мы будем проситься, а нас будут приглашать".

Подводя итог саммита Украина-ЕС, политолог отметил, что отсутствие данной формулировки стало "ложкой дегтя в бочке меда" самого успешного, по его оценке, саммита Украина-ЕС за последнее десятилетие, поскольку к нему подошли со вступившим в силу безвизовым режимом между Украиной и ЕС, и завершением процесса ратификации соглашения об ассоциации.